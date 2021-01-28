Преимущества счетчиков дистанционной передачи показаний использования воды

В киевских новостройках устанавливаются счетчики воды с дистанционной передачей данных. Такими счетчиками оборудованы уже 246 домов.
Об этом пишет ЧАО «АК «Киевводоканал» в соцсети Фейсбук.
Преимущества счетчиков дистанционной передачи показаний:
Без такой системы потери воды по дому могут достигать 40%, и они распределяются на всех жителей, а при ее наличии — не более 2%.
Кто ставит. В настоящее время только новостройки обязательно оборудуются такими счетчиками, их устанавливает застройщик.
По желанию жильцов, такие счетчики и системы диспетчеризации можно установить в любом доме, независимо от года ввода в эксплуатацию.
При этом их установка должна происходить за счет жильцов во всех квартирах дома одновременно. Если все жильцы дома согласны на установку и имеют на это средства, председатель ОСМД или управляющей компании может начать разработку проектно-сметной документации.
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