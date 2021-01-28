Преимущества счетчиков дистанционной передачи показаний использования воды

В киевских новостройках устанавливаются счетчики воды с дистанционной передачей данных. Такими счетчиками оборудованы уже 246 домов.

Об этом пишет ЧАО «АК «Киевводоканал» в соцсети Фейсбук.

Преимущества счетчиков дистанционной передачи показаний:

Данные передаются автоматически, даже если вы в отпуске;

Потребитель не переплачивает за неучтенную воду, так как автоматизированные системы контроля учета водоснабжения позволяют максимально снизить процент расхода воды;

При передаче исчезают ошибки из-за человеческого фактора — как со стороны потребителя, так и водоканала.

Без такой системы потери воды по дому могут достигать 40%, и они распределяются на всех жителей, а при ее наличии — не более 2%.

Кто ставит. В настоящее время только новостройки обязательно оборудуются такими счетчиками, их устанавливает застройщик.

По желанию жильцов, такие счетчики и системы диспетчеризации можно установить в любом доме, независимо от года ввода в эксплуатацию.

При этом их установка должна происходить за счет жильцов во всех квартирах дома одновременно. Если все жильцы дома согласны на установку и имеют на это средства, председатель ОСМД или управляющей компании может начать разработку проектно-сметной документации.

Справка Finance.ua:

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