Коболев: Нафтогаз является поставщиком газа для 9% потребителей

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания является поставщиком газа для 9% потребителей.
Об этом он сообщил в эфире «Свободы слова Савика Шустера».
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«Очень много есть слухов, что украинский потребитель какой-то не такой и плохо платит. Это все ложь. В нашем портфеле — 9% украинских домохозяйств. Мы хотим сказать, что украинский потребитель очень добросовестный. Уровень расчетов близок к 100%», — отметил Коболев.
По его словам, клиенты «Нафтогаза» авансом платят до 35% стоимости газа.
Напомним, Кабинет Министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
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