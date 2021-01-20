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Из госбюджета-2020 не использовали 67 млрд гривен, — Счетная палата

Из госбюджета-2020 не использовали 67 млрд гривен, — Счетная палата

Несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд грн, или на 5%. Больше всего не выполнили план Минздрав и Минсоцполитики.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Как отмечается в сообщении, из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета составил 217 млрд грн, что на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и в пределах установленного в законе предельного объема — 298 млрд грн. Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет.


Инфографика: Счетная палата

По данным Счетной палаты, меньше плана были расходы по бюджетным программам Минздрава — на 10,5 млрд грн (7,7%). Из них 2,7 млрд грн — на возмещение расходов на медобслуживание населения в результате оплаты фактически оказанных услуг; 2,4 млрд грн — на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения; 2,1 млрд грн — на закупку средств индивидуальной мероприятия, тестов, оборудования и доплаты работникам лабораторий Минздрава (средства Фонда борьбы с COVID-19); 1 млрд грн — на закупку медикаментов и лекарственных средств из-за длительных процедур закупок.

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Меньше запланированных на 5,8 млрд грн расходы Минсоцполитики по бюджетным программам, в частности, которые проводятся за счет средств Фонда борьбы с COVID-19, на предоставление Пенсионным фондом Украины единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер — на 4,7 млрд грн (56%), финансовой помощи Фонда соцстрахования Украины для выплат медработникам и членам их семей — почти на 171 млн грн (73%).

Кроме того, выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины — на 4 млрд грн (4,2%), Минэкономразвития — на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН — на 3,7 млрд грн (8,2%), МВД — на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны — на 1,6 млрд грн (1,4%).

По данным Счетной палаты, доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1 трлн 76 млрд грн, что на 9 млрд грн (0,8%) больше плана.

По материалам РБК-Украина
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