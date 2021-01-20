Торговцам ценными бумагами упростят дистанционное обслуживание клиентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала в Министерстве юстиции документ, который создает для торговцев ценными бумагами «большие возможности».
Об этом заявил член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин в ходе круглого стола «Новые операции на фондовом рынке — новые возможности для инвесторов», который провел онлайн «Финансовый клуб».
«Нам Минюст 14 января зарегистрировал новый порядок ведения деятельности торговцев ценными бумагами. Это документ, над которым я лично и команда работали почти год. Мы фактически инкорпорировали сюда все основные подходы к ведению деятельности из директивы MiFID. У торговцев появляется большая возможность избавиться от бумажного документооборота», — сообщил он.
Дмитрий Тарабакин объяснил, что у торговцев появляется концепция генерального договора. «Вы можете описывать все свои отношения с клиентом в электронном документообороте. Вы можете делать РЕПО со своими клиентами и описать эти процедуры в генеральном договоре. Там есть личные соглашения, упорядочивается „лучшее исполнение“, упорядочивается категоризация клиентов („приемлемый контрагент“, „профессиональный клиент“ и „непрофессиональный клиент“)», — отметил чиновник.
Минюст должен опубликовать документ 26 января. «Документ позволяет сразу пользоваться этими возможностями. И мы даем два месяца на приведение в соответствие. То есть новые договоры должны заключаться с новыми требованиями», — сказал он.
Чиновник отметил, что украинские торговцы смогут с нерезидентами подтверждать соглашения по SWIFT. «И Bloomberg, и Reuters вы сможете описать в своих генеральных соглашениях», — пообещал он.
Кроме этого, ожидается согласование новых требований к финмону, которые позволят торговцам проводить дистанционную верификацию, BankID, которые «расширят клиентскую базу людьми, которые не проживают в Киеве».
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