Торговцам ценными бумагами упростят дистанционное обслуживание клиентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала в Министерстве юстиции документ, который создает для торговцев ценными бумагами «большие возможности».

Об этом заявил член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин в ходе круглого стола «Новые операции на фондовом рынке — новые возможности для инвесторов», который провел онлайн «Финансовый клуб».

«Нам Минюст 14 января зарегистрировал новый порядок ведения деятельности торговцев ценными бумагами. Это документ, над которым я лично и команда работали почти год. Мы фактически инкорпорировали сюда все основные подходы к ведению деятельности из директивы MiFID. У торговцев появляется большая возможность избавиться от бумажного документооборота», — сообщил он.

Дмитрий Тарабакин объяснил, что у торговцев появляется концепция генерального договора. «Вы можете описывать все свои отношения с клиентом в электронном документообороте. Вы можете делать РЕПО со своими клиентами и описать эти процедуры в генеральном договоре. Там есть личные соглашения, упорядочивается „лучшее исполнение“, упорядочивается категоризация клиентов („приемлемый контрагент“, „профессиональный клиент“ и „непрофессиональный клиент“)», — отметил чиновник.

Минюст должен опубликовать документ 26 января. «Документ позволяет сразу пользоваться этими возможностями. И мы даем два месяца на приведение в соответствие. То есть новые договоры должны заключаться с новыми требованиями», — сказал он.

Чиновник отметил, что украинские торговцы смогут с нерезидентами подтверждать соглашения по SWIFT. «И Bloomberg, и Reuters вы сможете описать в своих генеральных соглашениях», — пообещал он.

Кроме этого, ожидается согласование новых требований к финмону, которые позволят торговцам проводить дистанционную верификацию, BankID, которые «расширят клиентскую базу людьми, которые не проживают в Киеве».