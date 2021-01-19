День финансов: monobank и Western Union, 100 млн от Маска, хронология дефицита ПФ

Пятница, 22 января: за что Маск готов отдать 100 млн долларов, и какое условие скидки для населения от «Нафтогаза».

«Газсбыт» по двум вариантам. С 1 февраля по 31 марта 2021 года предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за куб. м согласно распоряжению правительства. Нафтогаз готов обеспечить необходимый ресурс для газосбытовых компаний для нужд населения по двум вариантам оплаты. Первый предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене при условии, если газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы.

Дождались «Дії» в 2021 году. Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты и сервисы, которые запустит Минцифры в первом квартале 2021 года. Среди новых сервисов в 2021 году — Дія ID, смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение и автоматическая регистрация бизнеса.

Дефицит пенсионной системы. Хронология. Солидарная пенсионная система Украины является хронически дефицитной. Десятилетия проходят… Иногда ситуация хуже, потому что кризис. Иногда ситуация лучше, потому что есть экономический рост. Но по сути так называемых взносов на пенсионное страхование хватает лишь, чтобы закрыть чуть больше половины пенсионных обязательств.

Спрос на кредиты. Что принесет 2021, по мнению НБУ. Как утверждает Нацбанк, в V квартале 2020 года спрос на кредиты увеличился со стороны как бизнеса, так и населения. Снижение ставок стало основным двигателем кредитной активности. Также банки отметили смягчение стандартов кредитования домохозяйств, преимущественно снизили оценки рисков и выразили уверенность в улучшении ключевых показателей кредитования в 2021 году

Кризис по «еврономерам». Комитет В Р по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект, который должен урегулировать кризис, сложившийся между владельцами нерастаможенных авто и полицией, которая их штрафует.

monobank и Western Union. monobank стал прямым участником международной платежной системы Western Union. Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский. Теперь получение и отправка переводов доступна для всех клиентов. Правда, с последней версией приложения.

Награда от Маска. А основатель компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям лучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Он пообещал раскрыть подробности предложения уже на следующей неделе.