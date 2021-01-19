Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось

Украина из-за пандемии COVID-19 расширила список стран так называемой “красной зоны”. По сравнению с прошлой неделей таких стран стало на две больше.
Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
В частности, “красную зону” пополнили Сент-Винсент и Гренадины (страна в Карибском бассейне) и южноамериканский Суринам. Сейчас в нее входят 66 стран.
Также в этой зоне остаются популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.
В “красной зоне” находятся те страны, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. По приезду из этих стран надо идти на самоизоляцию на 14 дней с помощью программы “Вдома” или в течение суток сделать ПЦР-тест. При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Можно приехать и с готовым тестом, но он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.
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