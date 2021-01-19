По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,771 млн грн и 42,925 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (51 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,24 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,18−28,19 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму 80,696 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,3000 — 10 000
28,3000 — 3 333
28,2500 — 2 222
28,2200 — 888
28,2100 — 22 000
28,2000 — 7 000
28,2000 — 150 000
28,2000 — 55 000
28,2000 — 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,2100 — 50 000
28,2190 — 10 000
28,2200 — 10 000
28,2200 — 30 000
28,2200 — 55 001
28,2200 — 33 333
28,2200 — 20 000
28,2200 — 77 777
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,2380 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,1827 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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