По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,771 млн грн и 42,925 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (51 и 43), максимальный курс продажи доллара 28,24 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,18−28,19 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму 80,696 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,3000 — 10 000

28,3000 — 3 333

28,2500 — 2 222

28,2200 — 888

28,2100 — 22 000

28,2000 — 7 000

28,2000 — 150 000

28,2000 — 55 000

28,2000 — 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

28,2100 — 50 000

28,2190 — 10 000

28,2200 — 10 000

28,2200 — 30 000

28,2200 — 55 001

28,2200 — 33 333

28,2200 — 20 000

28,2200 — 77 777

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,2380 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,1827 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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