Украинцы уже инвестировали в домашние солнечные панели 600 млн евро

По состоянию на конец 2020 года в Украине насчитывалось более 29900 семей, которые установили солнечные панели. Их общая мощность достигает 780 МВт.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности Украины.

Объем вложенных инвестиций в домашние СЭС составляет 600 млн евро.

Обнародованная Агентством статистика свидетельствует о заинтересованности украинцев в возобновляемых источниках энергии. Так, на конец 2019 г. насчитывалось около 22 тыс. семей, перешедших на СЭС. Два года назад, на конец 2018 г., таких семей было в 4 раза меньше – только 7450 семей.

«Мы наблюдаем, как начинает меняться отношение людей к энергопотреблению в пользу «чистой» энергии. Ведь устанавливая солнечные электростанции в своих домохозяйствах, семьи вкладывают средства в собственную энергонезависимость. Благодаря СЭС они самостоятельно генерируют нужную им электроэнергию и экономят расходы на оплату коммунальных платежей», – прокомментировал Константин Гура, в.и.о главы Госэнергоэффективности.



Инфографика: Госэнергоэффективности

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных домохозяйствами СЭС входят:

Днепропетровская область – 4184;

Тернопольская – 2512;

Киевская – 2350.

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