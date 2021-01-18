Установление НБУ лимитов на валютном рынке будет способствовать его либерализации - банкир

Профессиональные участники валютного рынка одобрительно воспринимают осторожные действия Национального банка по его либерализации.

Об этом сказал директор департамента казначейских операций АО «ЮНЕКС БАНК» Дмитрий Дребот.

Он отметил, что участники рынка понимают: быстро снять все ограничения невозможно. Поэтому они рекомендуют и в дальнейшем двигаться поэтапно, постепенно расширяя лимиты. По их мнению, лимитирование является очень правильным и осторожным инструментом в сегодняшних украинских реалиях.

«Профессиональные участники рынка и банкиры — на стороне Нацбанка. И они готовы подсказать, как безболезненно убрать эти ограничения. Например, операции с валютой можно лимитировать. Устанавливать лимиты возможно разными способами и используя разные критерии. Это позволит избежать негативных последствий и не допустить дестабилизации валютного рынка», — отмечает Дмитрий Дребот.

По его словам, лимитами можно регулировать суммы операций, время, частоту и другие параметры. Умело используя этот инструмент, НБУ может постепенно приучить украинский рынок работать со всем тем инструментарием, который является доступным европейским банкам, в то же время не ставя под угрозу стабильность курса.

«Мы понимаем, что путь либерализации — сложный», — констатирует Дмитрий Дребот.

Среди позитивных шагов со стороны НБУ он назвал недавнее решение, которым регулятор снял очередные ограничения на валютном рынке. Отныне бизнес и население смогут заключать форвардные контракты по собственному желанию. Ранее составить такой контракт было возможно только при наличии экспортно-импортного контракта.

В частности, бизнес сможет заранее определять, по какому курсу он продаст валюту через определенное время.