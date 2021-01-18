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Аваков попросил еще 126 миллионов из COVID-фонда на доплаты в МВД

Аваков попросил еще 126 миллионов из COVID-фонда на доплаты в МВД

В декабре 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 123,6 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты работникам структур МВД.

Об этом говорится в письме министра внутренних дел Арсена Авакова к премьер-министру Денису Шмыгалю, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме упоминается, что согласно постановлению Кабмина № 485, для системы МВД уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд грн.

171,1 млн грн из них было предусмотрено для аппарата МВД, 103,8 млн грн — для Государственной пограничной службы. По словам Авакова, на конец ноября 2020 года уже было использовано почти все эти средства — 99,2% и 98% соответственно.

В обращении также говорится о том, что средства в сумме 126,3 млн грн планируют направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 в учреждениях здоровья МВД, а также на выплату доплаты в размере 50% денежного обеспечения военнослужащим Государственной пограничной службы, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, на период действия карантина, установленного Кабмином.

Согласно приведенным в письме МВД расчетам, указанные средства смогут получить 4480 работников учреждений здравоохранения МВД, оклад которых в среднем составляет 11,39 тыс. грн, то есть доплаты составят 5,69 тыс грн.

«Кроме того, средства получат работники Госпогранслужбы, которые получают в среднем 10,9 тыс. грн в месяц — соответственно, доплаты составят 5,45 тыс. грн», — говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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