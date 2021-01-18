На единый счет перешли более тысячи налогоплательщиков

С 1 января этого года в реестр плательщиков, использующих единый счет, включено 1007 налогоплательщиков. Через него уже уплачено 2,9 млн грн налогов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

«Через единый счет можно оплатить все текущие платежи, налоговый долг по таким платежам и недоимку по единому взносу, денежные обязательства, которые определены на основании налоговых уведомлений-решений», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что единый счет для уплаты налогов введен с 1 января 2021 года.

Как перейти на единый счет:

через Электронный кабинет подать «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F 1 307 001;

получить квитанцию о включении в реестр плательщиков, использующих единый счет;

предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Плательщики, которые не подали уведомление по форме J/F 1 307 001, продолжают совершать платежи непосредственно на бюджетные/не бюджетные счета.

Справка Finance.ua:

Скоро истекает гарантированный законом срок, когда физлица-предприниматели ( ФЛП ) и самозанятые лица могут подать документы на списание задолженности по единому социальному взносу.

С 1 января 2021 года, согласно приказу Министерства финансов Украины от 17.12.2020 № 783, впервые обновленную декларацию необходимо подавать с 1 января 2022 года.