На единый счет перешли более тысячи налогоплательщиков

С 1 января этого года в реестр плательщиков, использующих единый счет, включено 1007 налогоплательщиков. Через него уже уплачено 2,9 млн грн налогов.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«Через единый счет можно оплатить все текущие платежи, налоговый долг по таким платежам и недоимку по единому взносу, денежные обязательства, которые определены на основании налоговых уведомлений-решений», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что единый счет для уплаты налогов введен с 1 января 2021 года.
Как перейти на единый счет:
Плательщики, которые не подали уведомление по форме J/F 1 307 001, продолжают совершать платежи непосредственно на бюджетные/не бюджетные счета.
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