Самые дешевые валюты мира: ТОП-10 (инфографика)

Самыми стабильными национальными валютами считаются американский доллар, швейцарский франк, британский фунт и евро. Тем не менее, большинство валют лишь “мечтают” о такой стабильности.

Финансы 24 создали подборку из 10 самых слабых валют.

Иранский риал:

1 IRR = 0,00067 UAH (иранский риал к гривне);

= 0,00067 (иранский риал к гривне); 1 IRR = 0,000024 USD (иранский риал к доллару).

С 2020 года в Иране сильно вырос уровень инфляции, что привело к девальвации риала на 600%.

Вьетнамский донг:

1 VND = 0,0012 UAH (вьетнамский донг к гривне);

= 0,0012 (вьетнамский донг к гривне); 1 VND = 0,000043 USD (вьетнамский донг к доллару).

Вьетнам находится на этапе перехода к рыночной экономике, поэтому произошло обесценивание национальной валюты. Кроме этого, международный экономический кризис ослабил позицию китайского юаня: валютные резервы Вьетнама пострадали, поскольку он является прямым конкурентом Китая в сфере экспорта.

Индонезийская рупия:

1 IDR = 0,0020 UAH (индонезийская рупия к гривне);

= 0,0020 (индонезийская рупия к гривне); 1 IDR = 0,000071 USD (индонезийская рупия к доллару).

В 1997 году в Азии был экономический кризис, который привел к удешевлению индонезийской рупии на 35%. После этого национальная валюта Индонезии уже не смогла вернуться в исходное состояние. И хотя официальные власти пытаются укрепить ее, пока эти изменения очень незначительны.

Узбекский сум:

1 UZS = 0,0027 UAH (узбекский сум к гривне);

= 0,0027 (узбекский сум к гривне); 1 UZS = 0,000095 USD (узбекский сум к доллару).

В 2016 году провели деноминацию белорусского рубля, после чего узбекский сум оказался на самой низкой строчке в рейтинге самых дешевых валют среди стран, входивших в состав СССР. Самой крупной банкнотой до 2017 года было 5000 сумм, однако позже власти ввели еще две купюры номиналом 10 000 и 50 000.

Сьерра-леонский леоне:

1 SLL = 0,0027 UAH (сьерра-леонский леоне к гривне);

= 0,0027 (сьерра-леонский леоне к гривне); 1 SLL = 0,000098 USD (сьерра-леонский леоне к доллару).

Сьерра-Леоне – одна из беднейших стран Африки, на долю которой выпало немало испытаний, среди которых гражданская война, которая закончилась в 2002 году, а также эпидемия лихорадки Эбола в 2014 году.

Гвинейский франк:

1 GNF = 0,0027 UAH (гвинейский франк к гривне);

= 0,0027 (гвинейский франк к гривне); 1 GNF = 0,000097 USD (гвинейский франк к доллару).

В Республике Гвинея прогрессирует высокая инфляция, бедность, а также там процветает бандитизм. Вследствие этих факторов национальная валюта Гвинеи очень дешевая, несмотря на богатые природные ресурсы (золото, алюминий и алмазы).

Лаосский Кип:

1 LAK = 0,0030 UAH (лаосский кип к гривне);

= 0,0030 (лаосский кип к гривне); 1 LAK = 0,00011 USD (лаосский кип к доллару).

Национальная валюта Лаоса была введена в обращение в 1955 году. Гражданская война, которая закончилась в 1972 году, нанесла удар по лаосскому кипу, поскольку сильно пострадала государственная промышленность и инфраструктура.

Парагвайский гуарани:

1 PYG = 0,0041 UAH (парагвайский гуарани к гривне);

= 0,0041 (парагвайский гуарани к гривне); 1 PYG = 0,00014 USD (парагвайский гуарани к доллару).

Длительная диктатура, войны и бедность привели к девальвации национальной валюты, несмотря на две деноминации.

Камбоджийский риель:

1 KHR = 0,0069 UAH (камбоджийский риель к гривне);

= 0,0069 (камбоджийский риель к гривне); 1 KHR = 0,00025 USD (камбоджийский риель к доллару).

Курс риеля сильно колеблется и может измениться за один день. Такая нестабильность курса приводит к тому, что туристы обменивают на риели лишь небольшие суммы.

Колумбийский песо:

1 COP = 0,0080 UAH (колумбийский песо к гривне);

= 0,0080 (колумбийский песо к гривне); 1 COP = 0,00029 USD (колумбийский песо к доллару).

Долговременный кризис в стране существенно удешевил национальную валюту, поэтому она перестала конвертироваться.

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