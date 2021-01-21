Самые дешевые валюты мира: ТОП-10 (инфографика)

Самыми стабильными национальными валютами считаются американский доллар, швейцарский франк, британский фунт и евро. Тем не менее, большинство валют лишь “мечтают” о такой стабильности.
Финансы 24 создали подборку из 10 самых слабых валют.
Иранский риал:
С 2020 года в Иране сильно вырос уровень инфляции, что привело к девальвации риала на 600%.
Вьетнамский донг:
Вьетнам находится на этапе перехода к рыночной экономике, поэтому произошло обесценивание национальной валюты. Кроме этого, международный экономический кризис ослабил позицию китайского юаня: валютные резервы Вьетнама пострадали, поскольку он является прямым конкурентом Китая в сфере экспорта.
Индонезийская рупия:
В 1997 году в Азии был экономический кризис, который привел к удешевлению индонезийской рупии на 35%. После этого национальная валюта Индонезии уже не смогла вернуться в исходное состояние. И хотя официальные власти пытаются укрепить ее, пока эти изменения очень незначительны.
Узбекский сум:
В 2016 году провели деноминацию белорусского рубля, после чего узбекский сум оказался на самой низкой строчке в рейтинге самых дешевых валют среди стран, входивших в состав СССР. Самой крупной банкнотой до 2017 года было 5000 сумм, однако позже власти ввели еще две купюры номиналом 10 000 и 50 000.
Сьерра-леонский леоне:
Сьерра-Леоне – одна из беднейших стран Африки, на долю которой выпало немало испытаний, среди которых гражданская война, которая закончилась в 2002 году, а также эпидемия лихорадки Эбола в 2014 году.
Гвинейский франк:
В Республике Гвинея прогрессирует высокая инфляция, бедность, а также там процветает бандитизм. Вследствие этих факторов национальная валюта Гвинеи очень дешевая, несмотря на богатые природные ресурсы (золото, алюминий и алмазы).
Лаосский Кип:
Национальная валюта Лаоса была введена в обращение в 1955 году. Гражданская война, которая закончилась в 1972 году, нанесла удар по лаосскому кипу, поскольку сильно пострадала государственная промышленность и инфраструктура.
Парагвайский гуарани:
Длительная диктатура, войны и бедность привели к девальвации национальной валюты, несмотря на две деноминации.
Камбоджийский риель:
Курс риеля сильно колеблется и может измениться за один день. Такая нестабильность курса приводит к тому, что туристы обменивают на риели лишь небольшие суммы.
Колумбийский песо:
Долговременный кризис в стране существенно удешевил национальную валюту, поэтому она перестала конвертироваться.
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