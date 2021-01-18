Samsung выпустила футляры для Galaxy Buds Pro в форме телефонов-раскладушек

Компания Samsung разработала оригинальные футляры для фирменных наушников Galaxy Buds Pro.

Кейсы выполнены в форме телефонов-раскладушек Anycall T100 и Anycall E700, которые были очень популярными в 2000-е года.

Аксессуары доступны в качестве подарка для покупателей Galaxy Buds Pro в Южной Корее до 31 января. В свободную продажу кейсы в форме телефонов-раскладушек поступят по цене $ 30.

В данный момент новые наушники Galaxy Buds Pro доступны для предварительных заказов, а в розницу они попадут 29 января.

