Huawei запатентовала смартфон с необычной «камерой-розеткой»

Внешний вид смартфонов-моноблоков за последние годы изменился незначительно, чего не скажешь об их камерах. Недавно в сети засветился новый патент Huawei на оригинальный дизайн основного модуля. В отличие от привычных решений, объединяющих несколько объективов в один блок, компания предлагает более оригинальный способ размещения датчиков.

Заявку на патент новинки производитель подал в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза) ещё в октябре прошлого года, но утверждён и опубликован документ был лишь недавно. Судя по сопроводительным изображениям, блок основной камеры смартфона выполнен вертикально в форме овала с двумя кругами внутри, вмещающими по паре объективов каждый.



Изображение: 4pda.ru

Селфи-модуль гаджета разместился в привычном вырезе по центру экрана вверху. На правой грани корпуса устройства находятся кнопки регулировки громкости и включения смартфона, а на нижней — порт USB Type-C. Больше никаких подробностей о запатентованной новинке опубликовано не было.

По данным сетевых источников, представленный в патенте дизайн основной камеры может быть реализован уже в текущем году.