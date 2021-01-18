Huawei запатентовала смартфон с необычной «камерой-розеткой»

Внешний вид смартфонов-моноблоков за последние годы изменился незначительно, чего не скажешь об их камерах. Недавно в сети засветился новый патент Huawei на оригинальный дизайн основного модуля. В отличие от привычных решений, объединяющих несколько объективов в один блок, компания предлагает более оригинальный способ размещения датчиков.
Заявку на патент новинки производитель подал в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза) ещё в октябре прошлого года, но утверждён и опубликован документ был лишь недавно. Судя по сопроводительным изображениям, блок основной камеры смартфона выполнен вертикально в форме овала с двумя кругами внутри, вмещающими по паре объективов каждый.
Изображение: 4pda.ru
Селфи-модуль гаджета разместился в привычном вырезе по центру экрана вверху. На правой грани корпуса устройства находятся кнопки регулировки громкости и включения смартфона, а на нижней — порт USB Type-C. Больше никаких подробностей о запатентованной новинке опубликовано не было.
По данным сетевых источников, представленный в патенте дизайн основной камеры может быть реализован уже в текущем году.
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