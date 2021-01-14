Из-за взрывов подушек безопасности Ford отзывает 3 млн автомобилей

Американский автопроизводитель Ford Motors по указанию Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) должен отозвать 3 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности от компании Takata.
Как передает Reuters, под санкции NHTSA попали такие модели, как Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan и Lincoln MKX, которые выпускались с 2006 по 2012 год.
Ранее в NHTSA сообщили, что по крайней мере 17 млн автомобилей с подушками безопасности Takata остаются без ремонта.
По информации агентства, из-за неисправности инфляторов Takata за прошлый год во всем мире погибли, по меньшей мере, 27 человек, в частности, 18 человек только в США. Кроме этого, более 400 было травмировано.
Отзыв также коснется 5800 автомобилей Mazda 2007–2009 года выпуска, которые были спроектированы Ford на базе Ranger.
Напомним, в середине ноября 2020 года автомобильная корпорация General Motors объявила об отзыве 68 667 электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за угрозы возгорания их аккумуляторной батареи.
В марте 2019 года японский автопроизводитель Subaru отозвал по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета11 ч. назад - 8947 53
В Украине будет создан реестр вакцинированных от коронавирус лиц10 ч. назад - 721 8
Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС14 ч. назад - 915 5
Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"5 ч. назад - 1085 4
Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистов6 ч. назад - 1632 3
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможню9 ч. назад - 55453 3
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета11 ч. назад - 8947 53
Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9Вчера, 22:52 - 6822
Nissan вывел на рынок новый кроссовер за 30 тысяч долларов (фото)20 ч. назад - 5563
Как списать долг по ЕСВ (инструкция)10 ч. назад - 2397
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина9 ч. назад - 221
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 748
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 530
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1143
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 802