Из-за взрывов подушек безопасности Ford отзывает 3 млн автомобилей

Американский автопроизводитель Ford Motors по указанию Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) должен отозвать 3 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности от компании Takata.

Как передает Reuters, под санкции NHTSA попали такие модели, как Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan и Lincoln MKX, которые выпускались с 2006 по 2012 год.

Ранее в NHTSA сообщили, что по крайней мере 17 млн автомобилей с подушками безопасности Takata остаются без ремонта.

По информации агентства, из-за неисправности инфляторов Takata за прошлый год во всем мире погибли, по меньшей мере, 27 человек, в частности, 18 человек только в США. Кроме этого, более 400 было травмировано.

Отзыв также коснется 5800 автомобилей Mazda 2007–2009 года выпуска, которые были спроектированы Ford на базе Ranger.

Напомним, в середине ноября 2020 года автомобильная корпорация General Motors объявила об отзыве 68 667 электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за угрозы возгорания их аккумуляторной батареи.

В марте 2019 года японский автопроизводитель Subaru отозвал по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом.