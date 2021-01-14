Верховный Суд встал на сторону ПриватБанка по делу киевской гостиницы

Верховный Суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на киевский отель «Мир».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Таким образом, банку удалось одержать очередную победу в борьбе за имущество, которое было передано на баланс ПриватБанка до его национализации», — говорится в сообщении.

14 января 2021 года Верховным Судом в составе Кассационного хозяйственного суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы Банка принято Постановление по делу № 910/15 803/19 (по иску ООО «АЕФ» к АО КБ «ПриватБанк», ООО «Ардена»).

Верховный Суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных решений первой и апелляционной инстанций с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

До национализации банка в августе 2016 года за счет перехода права собственности на залоговое имущество (гостиница «Мир», г. Киев, проспект Голосеевский, дом. 70) к АО КБ «ПриватБанк», согласно договору ипотеки, заключенному с ООО «АРДЕНА», была погашена часть кредита ООО «АЕФ» по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму почти 18 млн долл.