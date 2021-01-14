0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Верховный Суд встал на сторону ПриватБанка по делу киевской гостиницы

Верховный Суд встал на сторону ПриватБанка по делу киевской гостиницы

Верховный Суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на киевский отель «Мир».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Таким образом, банку удалось одержать очередную победу в борьбе за имущество, которое было передано на баланс ПриватБанка до его национализации», — говорится в сообщении.

14 января 2021 года Верховным Судом в составе Кассационного хозяйственного суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы Банка принято Постановление по делу № 910/15 803/19 (по иску ООО «АЕФ» к АО КБ «ПриватБанк», ООО «Ардена»).

Верховный Суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных решений первой и апелляционной инстанций с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

До национализации банка в августе 2016 года за счет перехода права собственности на залоговое имущество (гостиница «Мир», г. Киев, проспект Голосеевский, дом. 70) к АО КБ «ПриватБанк», согласно договору ипотеки, заключенному с ООО «АРДЕНА», была погашена часть кредита ООО «АЕФ» по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму почти 18 млн долл.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.