День финансов: обмен валют в терминалах, портрет безработного, новый формат для МВФ

Вторник, 19 января. Минфин планирует изменить формат сотрудничества с МВФ, а нардепы предлагают отменить одну советскую традицию.

Новый формат сотрудничества с МВФ. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, сейчас МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Но в правительстве хотят, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь. То есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Обмен валют в терминалах. Украинцы смогут менять доллары через банковские терминалы. Финансовые организации, которые владеют терминалами самообслуживания, могут оказывать услуги по «бесконтактному» обмену инвалюты на гривну. То есть, желающие смогут ввести в аппарат доллары, а терминал обменяет их по действующему курсу и зачислит на желаемый счет в гривне. При этом обратная операция пока невозможна: получить на руки доллары или евро подобным образом невозможно.

Кстати, как сообщают в Киевской школе экономики, увеличение притока внешнего капитала, высокие цены на экспорт и все еще низкий спрос на импорт может вызвать укрепление гривны в первой половине этого года согласно предположениям отдельных прогнозистов. Так, диапазон прогнозируемых значений обменного курса в 2021 году 28,0-29,5 UAH/USD.

Долой еще одну советскую традицию. Депутаты зарегистрировали проект закона, которым предлагают запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации.



Как отмечают авторы законопроекта, избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире.

Мораторий на повышение коммунальных тарифов. Депутаты также внесли постановление, которым предлагают отменить повышение стоимости энергоносителей и ввести мораторий на их повышение сроком на 1 год. Парламент будет рекомендовать правительству внести изменения в Госбюджет на 2021, согласно которым необходимо предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях.

Также НКРЭКУ сегодня одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Соответствующее снижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране. Тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Портрет безработного в Украине. По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости состояло 459 тысяч безработных. Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины — 44%. Интересно, что половина соискателей имеют высшее образование. В службе занятости также отметили, что средняя заработная плата в вакансиях, поданных работодателями, составляет 7592 грн. Добавим, что зарегистрироваться в службе занятости можно через портал государственных услуг «Дія».

Налоговая списала долги украинцев. ГНС в автоматическом режиме списала налоговые долги почти 3,7 млн налогоплательщиков. Основным условием для списания было наличие у плательщика налогового долга, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышал 3060 гривен.