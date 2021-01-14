В Бельгии планируют штрафовать приезжих за отказ проходить ПЦР-тест

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн предложил штрафовать всех приезжих в страну, которые отказываются проходить обязательные тесты на COVID-19. Штраф может составить 250 евро.
Об этом сообщает Politico.
Как сообщается, по новым правилам в Бельгии люди, находившиеся в так называемой «красной зоне» более 48 часов, должны проходить тест после прибытия в страну и второй тест через семь дней.
«Каждый, кто возвращается в Бельгию сегодня, должен заполнить форму местопребывание пассажира… каждый путешественник получает код, что дает право на два теста», — сказал Ван Квикенборн.
Он также добавил, что путешественники, которые отказываются это делать, должны быть оштрафованы на 250 евро.
Напомним, в Бельгии ужесточили правила для туристов, которые въезжают в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.
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