0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

В Бельгии планируют штрафовать приезжих за отказ проходить ПЦР-тест

В Бельгии планируют штрафовать приезжих за отказ проходить ПЦР-тест

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн предложил штрафовать всех приезжих в страну, которые отказываются проходить обязательные тесты на COVID-19. Штраф может составить 250 евро.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, по новым правилам в Бельгии люди, находившиеся в так называемой «красной зоне» более 48 часов, должны проходить тест после прибытия в страну и второй тест через семь дней.

«Каждый, кто возвращается в Бельгию сегодня, должен заполнить форму местопребывание пассажира… каждый путешественник получает код, что дает право на два теста», — сказал Ван Квикенборн.

Он также добавил, что путешественники, которые отказываются это делать, должны быть оштрафованы на 250 евро.

Напомним, в Бельгии ужесточили правила для туристов, которые въезжают в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.