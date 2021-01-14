Юрий Кралов: Изменения в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" усилят поддержку предпринимательства

28 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 № 28», в которой Минфин предложил ряд мер, направленных на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

МТБ БАНК – один из 23 украинских банков, с которым Фонд развития предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9».

«Мы искренне приветствуем изменения в программе, – говорит Председатель Правления МТБ БАНКа Юрий Кралов, – принятое правительственное решение расширяет действие программы на субъектов среднего предпринимательства с годовым доходом до 20 млн евро. К тому же либерализованы условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет. Отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев, уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта – 10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов. Таким образом, круг предпринимателей, которым упростили доступ к кредитованию, значительно расширился».

В МТБ БАНКе уверены, что смягчение условий для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда (уменьшение до 50%), численности персонала (до 50%, по состоянию на 1 марта 2020 года), для кредитов на финансирование оборотного капитала (устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021) поможет предпринимателям сохранить свой бизнес, а с ним – и всю экономику страны.

«Дополненная программа « Доступные кредиты 5-7-9 », – подчеркивает Председатель Правления ПАО« МТБ БАНК »Юрий Кралов – предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования микро, малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектам предпринимательства независимо от сферы их деятельности. Хочу обратить ваше внимание, что для нас, как участников программы, главное – не прибыль. Но мы очень хорошо понимаем, что предпринимательство и банковская система Украины – это крепкий симбиоз, в котором все, что выгодно для бизнеса – выгодно и для банка. Только вместе мы преодолеем экономический спад и будем жить в богатой, современной и процветающей стране ».