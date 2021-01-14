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Укрзализныця за два дня продала металлолома на 415 миллионов — Жмак

Укрзализныця за два дня продала металлолома на 415 миллионов — Жмак

АО «Укрзализныця» за два дня получила 415 млн грн с продажи металлолома.

Как сообщает Укринформ, об этом председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак написал в Телеграме.

«Вчера провели вторую часть аукционов по продаже металлолома. За два дня наторговали почти на 415 млн грн, при начальной стоимости — 278 млн грн. Кроме этого, вчера состоялся еще один важный аукцион УЗ — вагонный. Нам нужно, чтобы наши вагоны не простаивали, а перевозили грузы», — отметил Жмак.

По его словам, первые 13 долгосрочных лотов по 60 тыс. вагоноотправлений нашли своих заказчиков. Это означает, что вагоны УЗ будут непрерывно привлечены к процессу перевозок в течение трех последующих лет.

Укрзализныця по состоянию на 16 января 2021 года результативно продала 38,6 тыс. тонн лома черных металлов на общую сумму 339,6 тыс. грн во время четырех аукционов, которые проводились в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи».

Председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак ранее отмечал, что компания разработала бизнес-стратегию, благодаря которой в 2021 году получает прибыль и продолжит реформу отрасли.

По материалам УАИБ
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