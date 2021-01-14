НБУ вводит в обращение новую памятную монету, посвященную Лесе Украинке

Национальный банк с 21 января 2021 года вводит в обращение памятную монету “К 150-летию со дня рождения Леси Украинки”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Серебряная монета номиналом 20 грн посвящена украинской поэтессе, драматургу, переводчику, литературному критику и общественному деятелю – Леси Украинцы (Лариса Петровна Косач).
Фото: НБУ
“Леся Украинка – одна из самых выдающихся украинских художников слова. Многогранный талант писательницы проявился в самых разнообразных жанрах – лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине”, – добавили в НБУ.
На аверсе монеты размещены: вверху надпись УКРАЇНА, справа от которого малый Государственный Герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинки: слева на зеркальном фоне – стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа – ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты 20/ГРИВЕНЬ/ 2021.
“На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки; слева – годы жизни 1871/1913; надписи: ЛЕСЯ/ УКРАЇНКА (под портретом), Л. КОСАЧ-КВІТКА/ (В ЛІТЕРАТУРІ ЛЕСЯ УКРАЇНКА) (факсимиле Леси Украинки)”, – говорится в сообщении.
Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Роман Чайковский, Владимир Атаманчук.
Масса драгоценного металла в чистоте: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Илона Маска приглашают открыть бизнес в УкраинеВчера, 17:21 - 1559 10
"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протестаВчера, 14:35 - 1901 8
В Укрзализныце хотят запустить поезда со скоростью до 350 км/чВчера, 23:34 - 837 7
Украина построит новый мост в Молдову – ОПВчера, 17:45 - 906 7
Перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить8 ч. назад - 1208 4
Проверки: Нацполицию уполномочили штрафовать бизнесВчера, 14:01 - 53899 4
Миллионам украинцев списали налоговые долги5 ч. назад - 3551 3
С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать5 ч. назад - 3083 2
"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протестаВчера, 14:35 - 1901 8
Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика)Вчера, 15:01 - 1559
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Вчера, 10:22 - 330
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 944
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 676
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 597
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 2128 8