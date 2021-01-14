НБУ вводит в обращение новую памятную монету, посвященную Лесе Украинке

Национальный банк с 21 января 2021 года вводит в обращение памятную монету “К 150-летию со дня рождения Леси Украинки”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Серебряная монета номиналом 20 грн посвящена украинской поэтессе, драматургу, переводчику, литературному критику и общественному деятелю – Леси Украинцы (Лариса Петровна Косач).



Фото: НБУ

“Леся Украинка – одна из самых выдающихся украинских художников слова. Многогранный талант писательницы проявился в самых разнообразных жанрах – лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине”, – добавили в НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху надпись УКРАЇНА, справа от которого малый Государственный Герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинки: слева на зеркальном фоне – стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа – ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты 20/ГРИВЕНЬ/ 2021.

“На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки; слева – годы жизни 1871/1913; надписи: ЛЕСЯ/ УКРАЇНКА (под портретом), Л. КОСАЧ-КВІТКА/ (В ЛІТЕРАТУРІ ЛЕСЯ УКРАЇНКА) (факсимиле Леси Украинки)”, – говорится в сообщении.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Роман Чайковский, Владимир Атаманчук.

Масса драгоценного металла в чистоте: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.