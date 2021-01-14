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В Киеве задержали на взятке чиновника Госэкоинспекции — СБУ

В Киеве задержали на взятке чиновника Госэкоинспекции — СБУ

В Киеве СБУ задержала на взятке чиновника Государственной экологической инспекции.
Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

«Служба безопасности Украины разоблачила на взяточничестве заведующего сектором рыночного надзора — старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа», — отмечается в сообщении.

Установлено, что эколог требовал неправомерную выгоду от представителя одной из объединенных территориальных громад Киевской области за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, подлежащих вырубке под строительство мини-стадиона для громады.

Во избежание ответственности средства злоумышленник получал на карточный счет родственника.

Подписал акты эколог только после того, как убедился в подтверждении перечисления денег.

Правоохранители задержали злоумышленника на парковке одного из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе столицы после подписания разрешительных документов.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По материалам УКРИНФОРМ
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