В Киеве задержали на взятке чиновника Госэкоинспекции — СБУ

В Киеве СБУ задержала на взятке чиновника Государственной экологической инспекции.
Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.
«Служба безопасности Украины разоблачила на взяточничестве заведующего сектором рыночного надзора — старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа», — отмечается в сообщении.
Установлено, что эколог требовал неправомерную выгоду от представителя одной из объединенных территориальных громад Киевской области за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, подлежащих вырубке под строительство мини-стадиона для громады.
Во избежание ответственности средства злоумышленник получал на карточный счет родственника.
Подписал акты эколог только после того, как убедился в подтверждении перечисления денег.
Правоохранители задержали злоумышленника на парковке одного из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе столицы после подписания разрешительных документов.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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