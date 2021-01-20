Как работодателю подготовиться к переходу на электронные трудовые

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области рассказали, как работодатель может подготовиться к переходу на электронные трудовые книжки.

Сведения о трудовой деятельности работника подаются через web-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде скан-копий предусмотренных законодательством документов. При этом страхователь или работник обязательно должны наложить на копии квалифицированную электронную подпись.

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Если работник делегирует полномочия по оцифровке документов о трудовой деятельности работодателю, то такой работник должен предоставить согласие на обработку персональных данных, которое составляют в произвольной форме. Сканированная копия этого согласия является неотъемлемой составляющей сведений, представленных страхователем.

В случае личного предоставления сведений о трудовой деятельности работником — скан-копия согласия не требуется. Кроме того, перед сканированием трудовых книжек необходимо провести их тщательный аудит.

Напомним, 2 сентября депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, которым предусмотрен переход от бумажного к электронному варианту трудовой книжки.

Реформировать учет трудовой деятельности работника предлагают, постепенно отказавшись от бумажных трудовых книжек. Кроме того, электронные трудовые обеспечат необходимые условия для введения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.

Справка Finance.ua:

В Пенсионном фонде Украины объявили о специально введенной новой услуге оформлении электронной трудовой книжки.

В Государственном центре занятости Украины обратили внимание на некоторые гарантии, связанные с ведением трудовых книжек.