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Как работодателю подготовиться к переходу на электронные трудовые

Как работодателю подготовиться к переходу на электронные трудовые

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области рассказали, как работодатель может подготовиться к переходу на электронные трудовые книжки.

Сведения о трудовой деятельности работника подаются через web-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде скан-копий предусмотренных законодательством документов. При этом страхователь или работник обязательно должны наложить на копии квалифицированную электронную подпись.

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Если работник делегирует полномочия по оцифровке документов о трудовой деятельности работодателю, то такой работник должен предоставить согласие на обработку персональных данных, которое составляют в произвольной форме. Сканированная копия этого согласия является неотъемлемой составляющей сведений, представленных страхователем.

В случае личного предоставления сведений о трудовой деятельности работником — скан-копия согласия не требуется. Кроме того, перед сканированием трудовых книжек необходимо провести их тщательный аудит.

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Напомним, 2 сентября депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, которым предусмотрен переход от бумажного к электронному варианту трудовой книжки.

Реформировать учет трудовой деятельности работника предлагают, постепенно отказавшись от бумажных трудовых книжек. Кроме того, электронные трудовые обеспечат необходимые условия для введения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.

Справка Finance.ua:

  • В Пенсионном фонде Украины объявили о специально введенной новой услуге оформлении электронной трудовой книжки.
  • В Государственном центре занятости Украины обратили внимание на некоторые гарантии, связанные с ведением трудовых книжек.
  • Количество украинцев, работающих без трудовой, во втором полугодии 2020 года составило 3,291 млн человек. Это 20,5% от общего количества работников этого возраста.
По материалам Finance.UA
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