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Сотрудникам органов местного самоуправления планируют повысить зарплату

Сотрудникам органов местного самоуправления планируют повысить зарплату

Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об условиях оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти (от 9 марта 2006 года № 268).

Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Что предлагают:

  • пересмотреть самые низкие размеры должностных окладов должностных лиц органов местного самоуправления (ведущему специалисту, специалисту I категории, специалисту II категории и специалисту) областного и районного уровня.

Повышение произойдет исходя из условий оплаты труда, установленных для государственных служащих соответствующих категорий и должностей.

Так, должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4670 гривен (сейчас – 4500 гривен). В то же время должностной оклад председателя областного совета, киевского городского головы остается на уровне 19 360 гривен.

Какие ставки предлагают:

  • Председатель совета, Киевский городской голова – 19 360;
  • Первый заместитель председателя совета, заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета – 16 940;
  • Заместитель председателя совета – 15 125;
  • Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета – 13 500;
  • Управляющий делами – 13 500;
  • Начальник управления – 10 550;
  • Начальник отдела – 8800;
  • Начальник отдела в составе управления – 7050;
  • Заведующий самостоятельного сектора – 7600;
  • Заведующий сектором в составе управления, отдела – 6300;
  • Помощник председателя совета, советник, консультант – 5700;
  • Главный специалист, помощник заместителя председателя – 5500;
  • Ведущий специалист – 5100;
  • Специалист I категории – 5050;
  • Специалист II категории – 4700;
  • Специалист – 4670.

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По материалам Finance.UA
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