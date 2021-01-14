Сотрудникам органов местного самоуправления планируют повысить зарплату

Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об условиях оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти (от 9 марта 2006 года № 268).

Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Что предлагают:

пересмотреть самые низкие размеры должностных окладов должностных лиц органов местного самоуправления (ведущему специалисту, специалисту I категории, специалисту II категории и специалисту) областного и районного уровня.

Повышение произойдет исходя из условий оплаты труда, установленных для государственных служащих соответствующих категорий и должностей.

Так, должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4670 гривен (сейчас – 4500 гривен). В то же время должностной оклад председателя областного совета, киевского городского головы остается на уровне 19 360 гривен.

Какие ставки предлагают:

Председатель совета, Киевский городской голова – 19 360;

Первый заместитель председателя совета, заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета – 16 940;

Заместитель председателя совета – 15 125;

Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета – 13 500;

Управляющий делами – 13 500;

Начальник управления – 10 550;

Начальник отдела – 8800;

Начальник отдела в составе управления – 7050;

Заведующий самостоятельного сектора – 7600;

Заведующий сектором в составе управления, отдела – 6300;

Помощник председателя совета, советник, консультант – 5700;

Главный специалист, помощник заместителя председателя – 5500;

Ведущий специалист – 5100;

Специалист I категории – 5050;

Специалист II категории – 4700;

Специалист – 4670.

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