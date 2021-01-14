Сотрудникам органов местного самоуправления планируют повысить зарплату

Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об условиях оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти (от 9 марта 2006 года № 268).
Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.
Что предлагают:
Повышение произойдет исходя из условий оплаты труда, установленных для государственных служащих соответствующих категорий и должностей.
Так, должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4670 гривен (сейчас – 4500 гривен). В то же время должностной оклад председателя областного совета, киевского городского головы остается на уровне 19 360 гривен.
Какие ставки предлагают:
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