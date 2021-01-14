В 2021 году на зарплаты учителей предусмотрено почти 100 млрд грн - Минфин

В Государственном бюджете Украины на 2021 год на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году. Из этих средств будет производиться оплата труда более 400 тыс. учителей.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.

«Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства по содержанию педагогического персонала учреждений общего среднего образования для предоставления качественного общего среднего образования в соответствии с законодательно установленными стандартами. Кроме того, несмотря на вызовы, связанные с необходимостью реагировать на пандемию, мы стабильно продолжаем повышать оплату труда учителей. Поэтому предусмотренные в государственном бюджете на 2021 год средства позволят органам местного самоуправления повысить заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5%», — сообщил заместитель министра финансов.

Читайте также: Сколько будут платить учителю в 2021 году

По его словам, в целом в госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено 169,3 млрд грн с учетом межбюджетных трансфертов, что больше на 29,3 млрд грн, чем в 2020 году.

«Направление финансирования образования остается приоритетом государства. Ведь качественное образование должно быть как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает учащийся», — отметил Роман Ермоличев.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.