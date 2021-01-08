Исправляла паспорта и удаляла записи о праве собственности: одесскому нотариусу сообщили о подозрении

Нотариусу Одесского городского нотариального округа Ирине Гребенюк сообщили о подозрении в деле о мошенничестве с недвижимостью.

Как сообщают “Наші Гроші”, соответствующее постановление было принято Киевским райсудом Одессы. В ходе досудебного расследования было установлено, что в городе весной 2020 года действовала преступная группировка, которая занималась махинациями с недвижимостью. Преступники перерегистрировали по поддельным документам квартиры на третьих лиц, затем продавали их.

Один из участников группировки предложил нотариусу Гребенюк за соответствующую плату провести регистрацию имущества. Та, понимая всю ответственность, пошла на преступление.

Следствию пока известно о двух квартирах, которыми ОПГ завладела с помощью Гребенюк. Так, в одной из них она удалила запись о праве собственности на квартиру. Адвокат нотариуса, в свою очередь, утверждает, что его подзащитная просто “ошибочно поставила подпись”. Квартиру предварительно оценили в 364 тысячи гривен.

Покойные пользователи второй квартиры не успели ее приватизировать, и она принадлежала частной структуре. В апреле 2020 Гребенюк перерегистрировала эту квартиру на других лиц, при этом использовали поддельные документы и паспорт, в котором “исправила год рождения владельца”. Оценочная стоимость этой квартиры, по данным следствия, составила 512,6 тыс. Как говорит следствие, 1 мая 2020 Гребенюк удалила записи о регистрации права собственности и на эту квартиру.

29 декабря 2020 нотариусу продлили арест до 11 февраля 2021 года.