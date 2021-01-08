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3,5 млн грн убытков: должностное лицо «Укрзализныци» уведомлено о подозрении

3,5 млн грн убытков: должностное лицо «Укрзализныци» уведомлено о подозрении

Киевская местная прокуратура уведомила о подозрении первого заместителя начальника одного из департаментов публичного акционерного общества «Укрзализныця» по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям для предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник не провел надлежащей проверки предоставленных документов, что привело к закупке Укрзализныцей клемм раздельного рельсового скрепления, которые не соответствуют требованиям ГОСТ, а их стоимость оказалась значительно завышенной.

Вследствие служебной халатности подозреваемого предприятие приобрело некачественную продукцию, а сумма убытков составила более 3,5 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что ранее по аналогичному эпизоду по закупке клемм по завышенной стоимости уведомлен о подозрении еще один из заместителей указанного Департамента. Действиями этого должностного лица предприятию нанесен ущерб на 3,5 млн грн.

Общая сумма ущерба, нанесенного «Укрзализныце» при закупке клемм, составляет более 7 млн ​​грн.

По материалам Судебно-юридическая газета
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