$15 млрд на технологии для удаленки: Как пандемия повлияла на ІТ-компании

С началом пандемии ІТ-компании еженедельно тратили на технологии в эквиваленте около 15 млрд долларов США, чтобы обеспечить безопасную работу на дому во время COVID-19. Об этом свидетельствует опрос 2020 Harvey Nash/KPMG CIO Survey.
Исследование показало, что компании, которые активно применяют цифровые технологии, вырываются вперед. Руководители этих компаний чаще, чем другие, делают дополнительные инвестиции в технологии в результате COVID-19. При этом количество организаций, которые очень или чрезвычайно эффективны в использовании цифровых технологий, на 50% больше, и они тратят дополнительно 21-50%. Эти инвестиции были сконцентрированы на масштабных внедрениях Distributed Cloud (42%) и SaaS (34%).
Рост инвестиций в облако. После инвестиций в безопасность и конфиденциальность (47%) инвестирование в инфраструктуру и облако было третьим по значимости инвестированием в технологии во время COVID-19, когда количество ІТ-руководителей, склоняющихся к использованию Distributed Cloud, увеличилось почти вдвое всего за 12 месяцев (от 11% до 21%).
Дефицит квалифицированных кадров. До COVID-19 нехватка квалифицированных кадров в 2020 году оставалась близкой к рекордно высокому уровню. После наступления пандемии дефицит высококвалифицированных кадров в области технологий оставался высоким, только незначительно уменьшился по сравнению с периодом мирового финансового кризиса 2008 года. В дополнение к знаниям и квалификации в сфере кибербезопасности (35%), следующими тремя самыми дефицитными квалификациями являются управление организационными изменениями (27%), архитектура предприятия (23%) и техническая архитектура и углубленная аналитика, обе – на уровне 22%.
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Удаленная работа останется — 86% ІТ-руководителей перевели значительную часть своего персонала на удаленную работу, а 43% ожидают, что более половины их сотрудников будут работать на дому после пандемии.
Приоритетные для ІТ-подразделений бизнес-вопросы, по мнению правления:
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