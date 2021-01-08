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$15 млрд на технологии для удаленки: Как пандемия повлияла на ІТ-компании

$15 млрд на технологии для удаленки: Как пандемия повлияла на ІТ-компании

С началом пандемии ІТ-компании еженедельно тратили на технологии в эквиваленте около 15 млрд долларов США, чтобы обеспечить безопасную работу на дому во время COVID-19. Об этом свидетельствует опрос 2020 Harvey Nash/KPMG CIO Survey.

Исследование показало, что компании, которые активно применяют цифровые технологии, вырываются вперед. Руководители этих компаний чаще, чем другие, делают дополнительные инвестиции в технологии в результате COVID-19. При этом количество организаций, которые очень или чрезвычайно эффективны в использовании цифровых технологий, на 50% больше, и они тратят дополнительно 21-50%. Эти инвестиции были сконцентрированы на масштабных внедрениях Distributed Cloud (42%) и SaaS (34%).

Рост инвестиций в облако. После инвестиций в безопасность и конфиденциальность (47%) инвестирование в инфраструктуру и облако было третьим по значимости инвестированием в технологии во время COVID-19, когда количество ІТ-руководителей, склоняющихся к использованию Distributed Cloud, увеличилось почти вдвое всего за 12 месяцев (от 11% до 21%).

Дефицит квалифицированных кадров. До COVID-19 нехватка квалифицированных кадров в 2020 году оставалась близкой к рекордно высокому уровню. После наступления пандемии дефицит высококвалифицированных кадров в области технологий оставался высоким, только незначительно уменьшился по сравнению с периодом мирового финансового кризиса 2008 года. В дополнение к знаниям и квалификации в сфере кибербезопасности (35%), следующими тремя самыми дефицитными квалификациями являются управление организационными изменениями (27%), архитектура предприятия (23%) и техническая архитектура и углубленная аналитика, обе – на уровне 22%.

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Удаленная работа останется — 86% ІТ-руководителей перевели значительную часть своего персонала на удаленную работу, а 43% ожидают, что более половины их сотрудников будут работать на дому после пандемии.

Приоритетные для ІТ-подразделений бизнес-вопросы, по мнению правления:

  • обеспечение необходимых условий труда для персонала. В предыдущие годы эта задача, как правило, была где-то посередине среди приоритетов для ІТ-руководителей, но она стремительно вошла в первую тройку приоритетов после наступления COVID-19 (по сравнению с восьмым местом до пандемии) ввиду массового перехода на удаленную работу;
  • цифровые трансформации. Для почти половины (47%) ІТ-руководителей COVID-19 непрерывно ускоряет цифровые преобразования и внедрение новейших технологий (ИИ, MО, блокчейн и автоматизация);
  • новейшие технологии. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в небольших масштабах возросло с 21% до COVID-19 до 24% сегодня, что является значительным скачком всего за несколько месяцев;
  • программное обеспечение как сервис (Marketplace Software as a Service) (SaaS) – это главный победитель по сравнению с 2019 годом. Широкомасштабные внедрения выросли более чем в три раза – с 7% в 2019 году до 23% в этом году. Каждая шестая организация внедрила этот сервис в течение последних 12 месяцев.
По материалам Finance.UA
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