Первую ветку «Северного потока-2» планируют достроить в июне, — Bloomberg

Первую из двух веток «Северного потока-2» планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок — в июне.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В пятницу, 15 января, начнутся тестовые испытания на газопроводе в территориальных водах Дании.

Во второй половине января начнется восстановление уже проложенных труб в водах Дании и начнется прокладка новых.

Согласно документу – графику строительства, судо- трубопрокладчик Fortuna завершит работы в водах Дании к середине последней недели мая, после чего будет работать в немецких водах, где должен завершить строительство первой ветки до конца июня.

Ожидаемая скорость прокладки труб с помощью Fortuna составляет 400 метров в день. Вполне возможно, что дата завершения прокладки может быть отложена из-за трудностей, связанных с результатами бурения и погодными условиями.