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В этом году госисполнители уже взыскали 14,1 миллиона долгов по зарплате - Минюст

В этом году госисполнители уже взыскали 14,1 миллиона долгов по зарплате - Минюст

Органы Государственной исполнительной службы с начала года взыскали 14,1 млн грн задолженности по заработной плате.

Об этом сообщается на странице Министерства в Фейсбуке.

«С начала нового 2021 года государственные исполнители взыскали с недобросовестных работодателей 14,1 млн грн задолженности по заработной плате. В результате удалось вернуть 1225 работникам законно заработанные ими средства», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря работе органов государственной исполнительной службы уже в этом году некоторые предприятия погасили миллионные долги перед своими работниками.


Инфографика: Минюст

В частности, государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод» погасило задолженность на сумму 6,3 млн грн в пользу 619 работников, акционерное общество «Украинская железная дорога» (г. Киев) – 2,5 млн грн в пользу 15 работников, Лисичанское коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков «Лисичанскводоканал» – 1,4 млн грн в пользу 384 работников.

В Минюсте напомнили, что в 2020 году органы ГИС взыскали 521,7 млн грн задолженности по зарплате в пользу 39,1 тыс. работников.

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По материалам УКРИНФОРМ
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