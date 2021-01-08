В этом году госисполнители уже взыскали 14,1 миллиона долгов по зарплате - Минюст

Органы Государственной исполнительной службы с начала года взыскали 14,1 млн грн задолженности по заработной плате.
Об этом сообщается на странице Министерства в Фейсбуке.
«С начала нового 2021 года государственные исполнители взыскали с недобросовестных работодателей 14,1 млн грн задолженности по заработной плате. В результате удалось вернуть 1225 работникам законно заработанные ими средства», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что благодаря работе органов государственной исполнительной службы уже в этом году некоторые предприятия погасили миллионные долги перед своими работниками.
Инфографика: Минюст
В частности, государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод» погасило задолженность на сумму 6,3 млн грн в пользу 619 работников, акционерное общество «Украинская железная дорога» (г. Киев) – 2,5 млн грн в пользу 15 работников, Лисичанское коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков «Лисичанскводоканал» – 1,4 млн грн в пользу 384 работников.
В Минюсте напомнили, что в 2020 году органы ГИС взыскали 521,7 млн грн задолженности по зарплате в пользу 39,1 тыс. работников.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%Вчера, 09:00 - 1342 29
Долги украинцев за коммуналку достигли отметки в 65 млрд грнВчера, 08:15 - 868 27
«Нафтогаз» готов снизить цену на газ до 6,99 грнВчера, 10:00 - 1273 12
Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января - КорниенкоВчера, 10:45 - 866 7
В Украине разработали сервис проверки недвижимости на вторичкеВчера, 10:16 - 1529 5
В каких случаях меняется кадастровый номер участкаВчера, 09:28 - 4655
Может ли ФЛП, получивший 8 тысяч от государства, работать во время локдаунаВчера, 16:46 - 4152 1
Продажа автомобиля: какие налоги нужно уплатитьВчера, 20:00 - 2351
Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карты токенамиВчера, 16:15 - 2244 1
Минсоцполитики: пенсии будут повышаться в несколько этапов, однако есть «но»Вчера, 13:00 - 1718 3
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеВчера, 12:10 - 280
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Позавчера, 15:10 - 319
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 428
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1659 1
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2053