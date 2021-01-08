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В Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ

В Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при условии отсутствия сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Министерства финансов Украины.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

“Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предполагалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета”, – подчеркнул он.

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“Я не исключаю различных сценариев. Мы будем предлагать, конечно, ключевой сценарий – сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям”, – добавил министр.

Марченко добавил, что в 2021 году сумма погашения госдолга составит 468 млрд грн, около 370 млрд грн из которых – внутренние долговые обязательства, сумма обслуживания составит около 159 млрд грн.

“На сегодня у нас достаточно на ЕКС, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ”, – пояснил он.

Напомним, в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

По материалам Економічна Правда
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