Германия пережила самый глубокий экономический спад за более чем десятилетие

Германия сообщила о самом глубоком экономическом спаде за более чем десятилетие прошлого года после того, как миллионы компаний пострадали от пандемии коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, по предварительным данным статистического управления, производство сократилось на 5% на фоне неоднократных локдаунов и ограничений. Правительство зафиксировало дефицит бюджета в размере 4,8% от валового внутреннего продукта, самый большой с 1995 года.

Германия стала первой крупной экономикой, которая опубликовала данные за весь прошлый год, и, вероятно, справилась с кризисом лучше, чем другие европейские страны.

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По оценкам экономистов, экономика Франции и Италии сократится примерно на 9%, а ВВП Великобритании, возможно, упадет более чем на 10%.

Немецкая промышленность ожидает, что ВВП ФРГ вырастет на 3,5% в 2021 году. К концу 2021 года экономика Германии может восстановиться до уровня, предшествовавшего пандемии. Розничные продажи и промышленная активность были на удивление высокими в конце прошлого года, что позволяет предположить, что экономика, возможно, немного выросла за последние три месяца. Официальные данные за четвертый квартал будут опубликованы до конца этого месяца, хотя Федеральное статистическое управление, вероятно, представит прогноз позже сегодня.