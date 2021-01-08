0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Германия пережила самый глубокий экономический спад за более чем десятилетие

Германия пережила самый глубокий экономический спад за более чем десятилетие

Германия сообщила о самом глубоком экономическом спаде за более чем десятилетие прошлого года после того, как миллионы компаний пострадали от пандемии коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, по предварительным данным статистического управления, производство сократилось на 5% на фоне неоднократных локдаунов и ограничений. Правительство зафиксировало дефицит бюджета в размере 4,8% от валового внутреннего продукта, самый большой с 1995 года.

Германия стала первой крупной экономикой, которая опубликовала данные за весь прошлый год, и, вероятно, справилась с кризисом лучше, чем другие европейские страны.

Читайте также: Германия выделит бедным странам 500 млн евро на борьбу с изменениями климата

По оценкам экономистов, экономика Франции и Италии сократится примерно на 9%, а ВВП Великобритании, возможно, упадет более чем на 10%.

Немецкая промышленность ожидает, что ВВП ФРГ вырастет на 3,5% в 2021 году. К концу 2021 года экономика Германии может восстановиться до уровня, предшествовавшего пандемии. Розничные продажи и промышленная активность были на удивление высокими в конце прошлого года, что позволяет предположить, что экономика, возможно, немного выросла за последние три месяца. Официальные данные за четвертый квартал будут опубликованы до конца этого месяца, хотя Федеральное статистическое управление, вероятно, представит прогноз позже сегодня.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.