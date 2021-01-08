Сообщить об открытии валютного счета в иностранном банке можно в электронном виде

В конце декабря 2020 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обеспечило модернизацию Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций). Благодаря этому Реестр деклараций стал более удобным в пользовании как для субъектов декларирования, так и для других граждан.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Среди главных обновлений – возможность подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронном виде (приказ от 17.12.2020 № 574/20).

Как это сделать. Такая возможность уже предусмотрена в личном кабинете в Реестре деклараций. Для подачи уведомления нужно нажать кнопку «Новое сообщение об открытии валютного счета».

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Отметим, что при необходимости субъекты декларирования могут подать уведомление об открытии счета в учреждении банка-нерезидента ими или членами их семьи и в бумажном виде.

Справка Finance.ua:

Информирование НАПК об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента предусмотрено ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

С начала 2021 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год – читайте по ссылке.