Сообщить об открытии валютного счета в иностранном банке можно в электронном виде

В конце декабря 2020 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обеспечило модернизацию Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций). Благодаря этому Реестр деклараций стал более удобным в пользовании как для субъектов декларирования, так и для других граждан.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Среди главных обновлений – возможность подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронном виде (приказ от 17.12.2020 № 574/20).
Как это сделать. Такая возможность уже предусмотрена в личном кабинете в Реестре деклараций. Для подачи уведомления нужно нажать кнопку «Новое сообщение об открытии валютного счета».
Читайте также: В НАПК объяснили, как декларировать подарки
Отметим, что при необходимости субъекты декларирования могут подать уведомление об открытии счета в учреждении банка-нерезидента ими или членами их семьи и в бумажном виде.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Держать иностранную валюту все менее выгодно: НБУ ожидает снижения долларизации экономики до 15%Вчера, 14:00 - 9650 15
Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифовВчера, 16:45 - 1621 6
Переход на новую формулу удешевит газ для населения на 44% - Витренко3 ч. назад - 869 5
Цена на газ в Европе взлетела за день на 10% - это рекорд за два года2 ч. назад - 365 4
Валютные кредиты предлагают пересчитать в гривне по курсу на момент получения2 ч. назад - 886 3
Ряд украинских АЗС после новогодних праздников подняли стоимость бензина и дизельного топливаВчера, 19:24 - 5610 3
Прибавки к пенсиям за стаж пересчитают дважды: кто и сколько получит7 ч. назад - 2837
В Bank of America назвали биткоин "худшим из всех пузырей"Вчера, 18:45 - 1829 2
Стоимость квартир в разных районах столицы (инфографика)Вчера, 16:07 - 1676 2
Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифовВчера, 16:45 - 1621 6
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 303
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1274
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1752
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1865 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 895