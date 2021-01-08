Работодатели получили около 650 млн грн единовременного пособия

Выплаты работодателям единовременного пособия на период 2-недельного карантина произведены на 100%. Работодатели подали почти 7000 пакетов документов на помощь для более 163 тысяч человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
“Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн гривен. Еще один важный момент, по правилам нашей программы, эти деньги работодатели должны были передать непосредственно своим работникам уже на следующий день после получения. Так что есть понимание, что все работники в рамках этой программы получили пособие к новому году и имеют возможность провести карантинный 2-недельный период с финансовой поддержкой”, – отметил министр Игорь Петрашко.
Наибольшее количество пакетов документов подано работодателями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.
В разрезе сфер активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и т.д.
Среди крупных предприятий, получивших помощь – Международный аэропорт «Борисполь», АО «Укрзализныця», Областные отделения ГА «Укравтодор», АО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АО «Турбоатом» (Харьков), Авиационная компания «Роза ветров» (Киев), ПО «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (Донецкая область), НПК «Прогресс» (Черниговская область), ООО «ОАО Олимп» (Кировоградская область), ООО «ЮНИГРАН» (Житомирская область).
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