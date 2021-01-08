День финансов: валюта CBDC в Украине, снижение долларизации, «Киев Цифровой»

Понедельник, 11 января. После праздничных выходных украинцы только входят в рабочий ритм. Но технологии не отдыхают.

Загадочная CBDC. Или это вам на Bitcoin. Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить в стране цифровую валюту CBDC. Ожидается, что она будет базироваться на блокчейне криптовалюты Stellar, которая занимает 14 место по величине рыночной капитализации. В Минцифры говорят, что партнерство с Stellar Development Foundation позволит развить целую сеть CBDC и в целом развить экосистему криптовалют в Украине.

Цифровой вам Киев. Еще 5 января этого года Kyiv Smart City без предупреждения прекратил работу. Пользователи получили уведомление о том, что все сервисы перенесены на «Киев Цифровой». Как удалось выяснить, мобильное приложение Kyiv Smart City заменили на «Киев Цифровой», потому что первое принадлежит общественной организации, а не городу. На данный момент новое приложение «Киев Цифровой» предоставляет возможность пополнять со смартфона транспортную карту Kyiv Smart Card, покупать QR-билеты, платить за парковку, забирать эвакуированную машину без очереди и получать уведомления от ЖКХ.

Доллар уже не торт? По словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, долларизация экономики может снизиться до 20-15% с нынешних 40%. По ее словам, снижение ставок сделало гривневые кредиты более привлекательными, чем в валюте.



Ставки по валютным депозитам приближаются к нулю, а некоторые банки вводят дополнительные комиссии для клиентов за обслуживание валютных счетов. Кроме того, требования НБУ не поощряют использование доллара.

«Охота» на страницы в Facebook. Мошенники все чаще используют Facebook и Telegram, чтобы украсть страницы пользователя с целью наживы. Они делают рассылку вредоносных сообщений, воруют аккаунты и с их помощью пишут друзьям жертвы сообщения, в которых от ее же имени просят одолжить денег. В последнее время случаи кибератак участились и возросло количество пострадавших. Иногда восстановить аккаунт после таких вот взломов достаточно сложно – особенно, если мошенники сменили номер телефона.

Мягче, чем в Европе. Если вы думаете, что в Украине жесткий локдаун, то это не так. По крайне мере, об этом говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. На совещании у президента Владимира Зеленского в понедельник он заявил, что во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели, и постоянно продлевается. Кроме того, он подчеркнул, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности, гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.