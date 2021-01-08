НБУ изменил порядок выдачи банкам лицензий на гривневые переводы

Национальный банк обновил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Что изменил регулятор:
Небанковским учреждениям, у которых уже есть лицензии на перевод средств, не нужно заново обращаться в Национальный банк в связи с изменением нормативного регулирования этого процесса.
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