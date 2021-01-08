НБУ изменил порядок выдачи банкам лицензий на гривневые переводы

Национальный банк обновил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что изменил регулятор:

сократил срок рассмотрения пакета документов для получения лицензии с 60 до 30 рабочих дней;

смягчил требование по достаточности у заявителя денежных средств для покрытия расходов, предусмотренных бизнес-планом на первый год ведения деятельности по переводу средств. Теперь заявитель должен иметь средства для покрытия только тех расходов, которые связаны с деятельностью по переводу средств;

будет возвращать заявителю средства, уплаченные за услугу по рассмотрению пакета документов о выдаче лицензии, если Национальный банк оставил заявление о выдаче лицензии без рассмотрения, при условии, если заявитель не предоставил повторно документы в течение трех месяцев со дня возврата Национальным банком документов на доработку, или в случае поступления от заявителя соответствующего ходатайства (если услуга не была предоставлена);

будет выдавать лицензию путем внесения записи об этом в Государственный реестр финансовых учреждений или реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги. Запись будет вноситься в соответствующий реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Национальным банком решения о выдаче лицензии;

будет уведомлять заявителя о принятом решении по результатам рассмотрения пакета документов, представленных для получения лицензии, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения. Небанковскому учреждению будет предоставляться выписка из соответствующего реестра вместе с уведомлением о принятии решения о выдаче лицензии;

актуализировал перечень оснований для отзыва Национальным банком лицензии в соответствии с нормами Закона о “сплите”.

Небанковским учреждениям, у которых уже есть лицензии на перевод средств, не нужно заново обращаться в Национальный банк в связи с изменением нормативного регулирования этого процесса.

Справка Finance.ua: