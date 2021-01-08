Швейцарцы инвестируют в строительство завода в Черкасской области 32 млн евро

В городе Звенигородка Черкасской области построят предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции.
Как сообщает издание “Шполянські вісті”, швейцарская компания-производитель многофункциональных растительных установок и переработчик сельскохозяйственной продукции BuhlerHolding AG заинтересовалась предложениями городского головы Звенигородки Александра Саенко по строительству в городе высокоэффективного производственного объекта.
По информации издания, согласно прогнозам, сырьевая база региона полностью соответствует запросам будущего перерабатывающего предприятия. В связи с этим, в конце октября 2020 года городской совет вышел на финальную стадию по привлечению международных инвестиций в размере 32 млн евро на строительство комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции.
В комплекс будут входить мельница мощностью 300 тонн в сутки, элеватор мощностью 40 тысяч тонн, комбикормовый завод и завод по изготовлению растительного масла, мощностью соответственно 250 и 400 тонн в сутки.
“Характерно, что функционирование таких производственных мощностей позволит в определенной степени решить проблему безработицы. Ведь, согласно проекту, ориентировочное количество рабочих мест составит от 180 до 220. Кроме того, компанию заинтересовал проект завершения строительства пятиэтажки по местонахождению магазина “Альфа-Центр”, которая, кроме всего прочего, будет способствовать упорядочению жилого фонда”, — рассказал Саенко.
В издании отмечают, что под будущий перерабатывающий комплекс выделен необходимый земельный участок при въезде в Звенигородку со стороны Черкасс. Строительные работы должны начаться уже со следующей весны.
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