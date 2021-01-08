Toyota начинает отбор новых уполномоченных дилеров в Краматорске, Черкассах и Чернигове

Toyota расширяет официальную дилерскую сеть в Украине и объявляет отбор новых уполномоченных дилеров с местонахождением в трех городах: Краматорске, Черкассах и Чернигове.
К участию в отборе приглашаются юридические лица, имеющие соответствующее намерение присоединиться к официальной дилерской сети Toyota и развивать автомобильный бизнес в Украине.
Для участия в отборе необходимо прислать заявку на электронный адрес не позднее 31 января 2021 года.
В заявке необходимо указать:
После рассмотрения заявки коммуникация по уточнению деталей и получению дополнительной информации будет продолжена представителями ПИИ «Тойота-Украина».
Информация, изложенная в этом материале, не является и никоим образом не может толковаться как оферта или публичное обещание вознаграждения или условия конкурса. Подача и рассмотрение заявки на участие в отборе, предоставление дополнительной информации и проведение переговоров не создают ни для одной стороны никаких обязательств или гарантий дальнейшего сотрудничества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам5 ч. назад - 2211 9
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 6717 8
Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова4 ч. назад - 1212 7
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC7 ч. назад - 2041 7
Держать иностранную валюту все менее выгодно: НБУ ожидает снижения долларизации экономики до 15%2 ч. назад - 1554 3
Названа цена на земли в случае открытия рынка в июле 2021 годаВчера, 21:00 - 23426 1
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 6717 8
Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год6 ч. назад - 3033
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам5 ч. назад - 2211 9
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC7 ч. назад - 2041 7
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 230
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1108
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1588
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1779 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 859