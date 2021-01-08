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Падение экономики Украины замедлилось в конце 2020 года

Падение экономики Украины замедлилось в конце 2020 года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-ноябре 2020 года сократился на 4,7%. Это немного меньше, чем падение на 5,2% за первые десять месяцев года.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, ноябрь 2020 года Украина прожила с очередным карантинным ограничением – карантином выходного дня, когда снова ухудшились настроения бизнеса.

“Но новый вызов не причинил существенного вреда, и даже виды экономической деятельности (ВЭД), подпадающие под действие ограничений, достойно выдержали экзамен на прочность с учетом полученного опыта в пик пандемии (март-апрель), приспособленности отечественных предприятий (особенно сфера услуг) к работе в жестких карантинных ограничениях и поддержки со стороны государства”, – говорится в документе.

Так, показатели деятельности розничной торговли и строительства продолжили демонстрировать рост, хотя и несколько меньшими темпами, чем в октябре. В свою очередь, ВЭД производственного направления (промышленность, сельское хозяйство, оптовая торговля и грузооборот) улучшили свою динамику в ноябре по сравнению с октябрем, с учетом базы сравнения, положительного влияния внешнего фактора и бюджетной поддержки. Единственный вид экономической деятельности – пассажирский транспорт – углубил падение по всем подвидам, кроме водного.

В целом, по итогам 11 месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (ВЭД) замедлилось и составило 5,2% (6,0% за 10 месяцев 2020 года).

“Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 4,7%, что в целом соответствует прогнозируемой тенденции”, – говорится в обзоре.


График: Минэкономики

По материалам РБК-Украина
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