К 2022 году может появиться электромобиль Tesla за $25,000

Компания Tesla может к 2022 году начать выпускать в Китае свой новый электромобиль, цена которого составит около 25 000 долларов. Это будет самый недорогой электрокар в линейке Tesla.

Выпуск новой модели американского автопроизводителя для китайского рынка одобрили в сентябре 2020 года. Его окончательную проверку планируют закончить в марте 2021 года.

Эта новинка создается на базе Tesla Model 3. Она будет относиться к компактным электромобилям. Но так как Tesla выпускает люксовые автомобили, то и новый компактный электрокар тоже будет люксовым.

Технические характеристики нового электромобиля компании Tesla пока не известны. Даже его название держится в секрете.