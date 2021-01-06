Референдум по продаже сельскохозяйственной земли иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет - министр АПК

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что референдум по продаже земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет.
Об этом он заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.
“Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. О том, смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие 3 года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут только как и раньше брать землю в долгосрочную аренду”, – сообщил Лещенко.
По его словам, пока идет борьба за реформу рынка земли, инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины.
“Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране сложный и болезненный”, – констатировал министр.
Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовало 259 народных депутатов.
Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.
4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистам15 ч. назад - 3956 9
В Кабмине сообщили, кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатно7 ч. назад - 943 4
Кто устанавливает тариф на воду11 ч. назад - 1931 3
В Минцифре рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в 2021Вчера, 18:13 - 1017 3
Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиля8 ч. назад - 3064 2
Работа по совместительству: зачислят ли ее в специальный стаж6 ч. назад - 6899
В НБУ объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейкового12 ч. назад - 5439 1
Кто на едином налоге в 2021 году не сможет обойтись без РРО14 ч. назад - 4007
Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистам15 ч. назад - 3956 9
Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиля8 ч. назад - 3064 2
SpaceX произвела первый запуск в 2021 годуВчера, 12:45 - 110
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 827
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1387
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1646 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 807