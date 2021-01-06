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Референдум по продаже сельскохозяйственной земли иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет - министр АПК

Референдум по продаже сельскохозяйственной земли иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет - министр АПК

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что референдум по продаже земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет.

Об этом он заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

“Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. О том, смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие 3 года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут только как и раньше брать землю в долгосрочную аренду”, – сообщил Лещенко.

По его словам, пока идет борьба за реформу рынка земли, инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины.

“Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране сложный и болезненный”, – констатировал министр.

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовало 259 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.

По материалам Економічна Правда
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