Названы самые высокооплачиваемые профессии 2020 года в Украине

Эксперты портала rabota.ua поделились списком профессий 2020 года с самыми высокими зарплатами.
Об этом свидетельствует статистика портала.
Как оказалось, первое место заняли архитекторы программного обеспечения, которые в среднем зарабатывают от 145 тысяч грн. Зарплату в среднем около 140 тысяч грн могут получать главные программисты, владеющие технологией платформы .NET. В тройку также попали и пилоты, зарплата которых составляла 120 000 грн.
В ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий 2020 года вошли:
В то же время средняя зарплата в Украине составляла в прошлом году 11-15 тысяч гривен.
Самыми востребованными вакансиями в 2020 году были: продавец-консультант, менеджер по продажам, торговый представитель с авто, водитель на авто предприятия и торговый представитель.
Напомним, средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн и составила 11 987 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020 (исследование)Вчера, 10:01 - 1828 49
Бюджет-2020 перевыполнен по доходам на 1,5%Вчера, 14:45 - 617 5
С 8 января запретят продажу ряда товаров. Но Кабмин расширил список разрешенныхВчера, 12:32 - 1712 4
Зеленский снова задекларировал миллионы гривен роялти от «Квартал 95»Вчера, 13:47 - 1162 2
Зарплаты основных рабочих профессий в "Укрзализныце"Вчера, 18:10 - 769 2
Стало известно, когда могут ввести платный въезд в ЕС для украинцевВчера, 15:39 - 2433 1
Паевой взнос окончательно отменен3 ч. назад - 2390
Американцы составили рейтинг самых надежных автомобилей и двигателейВчера, 19:12 - 1657
Межбанк: день перед Рождеством. Почему подешевел долларВчера, 18:14 - 1287
Акции и скидки: в какие страны можно полететь дешевоВчера, 16:24 - 1047
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)Вчера, 11:54 - 414
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1134
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1481 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 749
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5722 2