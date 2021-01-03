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Названы самые высокооплачиваемые профессии 2020 года в Украине

Названы самые высокооплачиваемые профессии 2020 года в Украине

Эксперты портала rabota.ua поделились списком профессий 2020 года с самыми высокими зарплатами.

Об этом свидетельствует статистика портала.

Как оказалось, первое место заняли архитекторы программного обеспечения, которые в среднем зарабатывают от 145 тысяч грн. Зарплату в среднем около 140 тысяч грн могут получать главные программисты, владеющие технологией платформы .NET. В тройку также попали и пилоты, зарплата которых составляла 120 000 грн.

В ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий 2020 года вошли:

  • Архитектор ПО – 145 000 гривен
  • Team Lead. Net Developer – 140 000
  • Пилот – 129 000
  • Team Lead С# developer – 105 000
  • Senior QA automation engineer – 104 000

В то же время средняя зарплата в Украине составляла в прошлом году 11-15 тысяч гривен.

Самыми востребованными вакансиями в 2020 году были: продавец-консультант, менеджер по продажам, торговый представитель с авто, водитель на авто предприятия и торговый представитель.

Напомним, средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн и составила 11 987 грн.

Справка Finance.ua:

  • Согласно опросу Jooble, свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021.
По материалам Finance.UA
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