Названы самые высокооплачиваемые профессии 2020 года в Украине

Эксперты портала rabota.ua поделились списком профессий 2020 года с самыми высокими зарплатами.

Об этом свидетельствует статистика портала.

Как оказалось, первое место заняли архитекторы программного обеспечения, которые в среднем зарабатывают от 145 тысяч грн. Зарплату в среднем около 140 тысяч грн могут получать главные программисты, владеющие технологией платформы .NET. В тройку также попали и пилоты, зарплата которых составляла 120 000 грн.

В ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий 2020 года вошли:

Архитектор ПО – 145 000 гривен

Team Lead. Net Developer – 140 000

Пилот – 129 000

Team Lead С# developer – 105 000

Senior QA automation engineer – 104 000

В то же время средняя зарплата в Украине составляла в прошлом году 11-15 тысяч гривен.

Самыми востребованными вакансиями в 2020 году были: продавец-консультант, менеджер по продажам, торговый представитель с авто, водитель на авто предприятия и торговый представитель.

Напомним, средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн и составила 11 987 грн.

Справка Finance.ua:

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата – теперь она составляет 6 000 гривен.