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ПФУ: на пенсии в январе направили уже 4,2 млрд грн

ПФУ: на пенсии в январе направили уже 4,2 млрд грн

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий в январе 4,2 млрд грн.

Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

“04 января 2021 года Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжено финансирование пенсий января”, – говорится в сообщении.

Какую сумму направили на пенсии:

  • 4 января направлено 3,6 млрд грн;
  • обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 4,2 млрд грн.

“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – добавили в ПФ.


Инфографика: ПФ

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 января 2021-го на 12 месяцев увеличили требования для выхода на пенсию. Если в 2020-м нужно было иметь 27 лет стажа, чтобы получить выплату в 60 лет, то сейчас понадобится не менее 28 лет.
  • С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц растет с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению “минималки” до 6 тысяч гривен.
По материалам Finance.UA
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