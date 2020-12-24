ПФУ: на пенсии в январе направили уже 4,2 млрд грн

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий в январе 4,2 млрд грн.

Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

“04 января 2021 года Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжено финансирование пенсий января”, – говорится в сообщении.

Какую сумму направили на пенсии:

4 января направлено 3,6 млрд грн;

обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 4,2 млрд грн.

“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – добавили в ПФ.



Инфографика: ПФ

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 января 2021-го на 12 месяцев увеличили требования для выхода на пенсию. Если в 2020-м нужно было иметь 27 лет стажа, чтобы получить выплату в 60 лет, то сейчас понадобится не менее 28 лет.

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц растет с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению “минималки” до 6 тысяч гривен.