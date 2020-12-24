ПФУ: на пенсии в январе направили уже 4,2 млрд грн

Пенсионный фонд Украины направил на выплату пенсий в январе 4,2 млрд грн.
Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.
“04 января 2021 года Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжено финансирование пенсий января”, – говорится в сообщении.
Какую сумму направили на пенсии:
“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – добавили в ПФ.
Инфографика: ПФ
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