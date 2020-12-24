Бизнес пессимистично оценивает результаты своей деятельности - Нацбанк

В условиях пандемии и карантина бизнес, несмотря на незначительное смягчение оценок, продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ІОДА), который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе.

Так, за декабрь 2020 года индекс ожиданий составил 45,5 против 43,4 в ноябре. С марта текущего года ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов).

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Самые низкие оценки остаются у предприятий строительства (строительства жилья), где ожидания определяются сезонным сокращением экономической активности и сужением инвестиционного спроса. Так, индекс сектора в декабре составил 39,1 против 35,0 в ноябре.

Продолжилось ухудшение оценок предприятий промышленности: секторальный индекс в декабре снизился до 44,6 с 46,1 в ноябре. Промышленники усилили ожидания по росту цен на сырье, материалы и продукцию и ожидают уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию. Одновременно несколько улучшились оценки относительно объемов изготовленной продукции.

А предприятия сферы торговли сохраняют лучшие среди других секторов экономики оценки собственных результатов и перспектив деятельности: в декабре секторальный индекс составил 48,5 (46,7 в ноябре). После отмены карантина выходного дня респонденты улучшили ожидания по увеличению товарооборота и объемов закупки товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг также несколько улучшили свои оценки относительно экономических перспектив после отмены карантина выходного дня: секторальный индекс повысился до 45,1 с 40,1 в ноябре. В частности, респонденты ожидают увеличения объема предоставленных услуг, новых заказов и услуг.

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на собственную продукцию на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков, а также настроены на уменьшение численности своих работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 172 предприятия. Среди опрошенных предприятий 32,6% – компании промышленности, 34,3% – сферы услуг, 29,1% – торговли, 4,1% – строительства. 34,9% респондентов – крупные предприятия, 23,8% – средние, 41,3% – малые. 39.0% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,9% – осуществляют только экспортные операции, 18,0% – только импортные операции, 33,1% – не осуществляют внешние экономические операции.

Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ІОДА) – инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

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