Межбанк: первый рабочий день 2021 года не принес позитивные результаты для нацвалюты

Вот и прошел первый рабочий день 2021 года на валютном рынке. Сказать, что он принес позитивные результаты для нацвалюты мы не можем. За день доллар вырос почти на 10 копеек – с 28,33/28,355 до 28,435/28,455 гривен, а евро почти на 20 копеек – с 34,7467/34,7774 гривен до 34,9437/34, 9655.
С самого утра рынок только просыпался и особых объемов сделок не демонстрировал. Это характерная особенность начала каждого отчетного периода и тем более – нового финансового года. На таком межбанке себя очень вольготно чувствовали спекулянты, которые начали активно раскачивать курс уже после 11 часов.
Поэтому с утренних 28,33/28,355 гривен до 11:00 котировки еще снижались на единичных операциях клиентов, но уже после 11 часов спрос начал расти и это стало сигналом для спекулянтов к игре “на повышение” на небольших лотах.
К полудню доллар вырос до 28,39/28,41 гривен, а к обеду и вовсе – до 28,435/28,455 гривен. НБУ вышел в этот период на межбанк и продал в начале $20 млн по 28,45 гривен, а затем выставил котировку продажи 28,47 гривен, что указало рынку “потолок” по курсу на сегодня. Спекулянты быстро соориентировались и уже работали по курсам чуть ниже уровня Нацбанка.
После обеда на межбанке уже почти никого не осталось, кроме самих спекулянтов и доллар находился в узком коридоре 28,435-28,44/28,455-28,46 всю вторую половину дня. Завершилась сессия по доллару котировками 28,435/28,455 гривен.
Рост курса евро за день даже до уровней чуть выше 35 гривен в течение сессии объяснялся в основном реакцией украинского межбанка на подорожание евровалюты относительно доллара на внешних рынках. На момент написания статьи соотношение пары евро/доллар находилось на отметке 1,2265 доллара, а в середине дня даже кратковременно превышало уровней 1,23.
Торгов по рублю почти не было. РФ не работает практически всю первую декаду января и поэтому операции с рублем были не интересны ни клиентам, ни самим банкам, ни даже спекулянтам.
Главные события 4 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,44 / 28,46
евро – 34,98 / 35,01
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2271 / 1,2273
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине повысили пенсионный возраст, но не для всехВчера, 16:00 - 68678 12
После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал сумму4 ч. назад - 2543 8
В Украине подорожала вода: сколько стоит куб с января2 ч. назад - 1262 5
Как получить компенсацию, если травмировались на улице во время гололеда8 ч. назад - 782 4
Почему цена на вакцину от коронавируса для Украины выше чем в ИндонезииВчера, 20:22 - 2464 4
Платить за газ на 41% меньше: как снизить суммы в платежкахВчера, 18:05 - 14623
Раздел имущества при разводе (объяснение юристов)Вчера, 20:00 - 3179
После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал сумму4 ч. назад - 2543 8
Почему цена на вакцину от коронавируса для Украины выше чем в ИндонезииВчера, 20:22 - 2464 4
Kia обновила не только логотип, но и слоган (фото)Вчера, 22:00 - 2447 2
Tesla поставила новый рекордВчера, 10:58 - 628
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1311 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 702
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5365 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 7731 2