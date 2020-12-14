По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (51,066 млн грн и 53,357 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 44), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,45-28,46 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 98 активная заявка по доллару на сумму 104,423 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,4500 – 2 222

28,4300 – 120 000

28,4300 – 77 777

28,4200 – 150 000

28,4200 – 21 000

28,4200 – 30 000

28,4200 – 99 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3800 – 20 000

28,4000 – 50 000

28,4000 – 30 000

28,4000 – 33 333

28,4000 – 20 000

28,4000 – 20 000

28,4100 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4648 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3991 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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