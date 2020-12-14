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Межбанк: на праздничном рынке у спекулянтов появляется шанс “погонять” курс

Межбанк: на праздничном рынке у спекулянтов появляется шанс “погонять” курс

Первый полноценный рабочий день 2021 года на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов.

1. Начало нового отчетного периода. Многие компании отдыхают сразу до 11 января, и поэтому особой клиентской активности на торгах наблюдаться не будет. Но зачисление валютной выручки за период с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (даже с учетом выходных дней) простимулирует часть компаний все же выйти на рынок. А вот покупателей будет немного. Это обеспечит определенный потенциальный перевес предложения валюты над спросом и сработает в пользу гривны.

У части экспортеров пока еще есть остатки средств от гривневых возмещений НДС конца прошлого года и поэтому все же на значительный перевес предложения над спросом мы бы не рассчитывали;

2. Предстоящий локдаун в Украине и степень ужесточения ограничений для граждан и бизнеса. Пока власти подтверждают намерения вводить локдаун уже к концу первой декады января и основной вопрос для клиентов – в какой степени пострадает их бизнес от этих действий. Поэтому на этом фоне особо закупать импортные товары никто не спешит, а значит и спрос на валюту тоже невелик. Исключение – импортеры и продавцы энергоносителей и крупные сети по торговле продуктами питания. Они четко понимают, как будут работать и поэтому будут оставаться одними из главных покупателей валюты в эти дни. Более того, активные продажи за новогодние праздники обеспечили их неплохими остатками гривны на счетах;

3. Поведение спекулянтов, предстоящий аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и начало периода вывода дивидендов “дочками” иностранных компаний.

На малообъемном и вялом все еще праздничном рынке у спекулянтов появляется шанс “погонять” курс в нужную им сторону. Основная их задача – найти платежеспособного покупателя, готового переплачивать за валюту. Они постараются покачать курс в течение дня при малейшей возможности.

Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ не обещает сенсаций, так как новогодний сезон пока продолжается и активность покупателей будет небольшой. В то же время часть местных банков и госбанки продолжат активно скупать облигации, что будет влиять и на ресурсный и на валютный рынки. Пока Минфин предлагает гривневые бумаги сроком на 70, 364,770 и 1232 дней и часть из них будет пользоваться спросом как среди местных, так частично и среди иностранных игроков фондового рынка.

Что касается “дочек” иностранных компаний, то в январе они не будут очень активны по выводу дивидендов (что традиционно для первой декады каждого месяца). Это связано со спецификой подобных операций и их учета и оформления в Украине в связи с новым отчетным периодом. Поэтому особого давления на гривну их покупки не окажут, но спекулянтам позволят попытаться разогреть курс в моменты выхода подобных компаний на межбанк со своими покупками валюты.

По прогнозам Finance.ua, на торгах 4 января объем операций будет в пределах $130−160 млн при совершении до 380−420 сделок.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, в понедельник будут в пределах:

  • доллар — коридор 28,20 — 28,40 грн,
  • евро — коридор 34,55 — 34,95 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • доллар: коридор покупок и продаж 28,10 -28,55 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — от 20 до 30 коп;
  • евро: в банках коридор 34,20 — 35,00 грн при спреде до 25−35 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 34,20 — 34,70 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,30 / 28,33
евро – 34,78 / 34,81

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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