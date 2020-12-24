Межбанк: как пройдет последний полноценный рабочий день в 2020

Последний полноценный рабочий день 2020 года на валютном рынке пройдет в два этапа. В первой половине дня будет максимальная активность клиентов по валютным операциям и перечислениям, а во второй – на валютном межбанке в основном уже будут проводить свои сделки лишь банки. Им надо фиксировать финансовый результат по торговле валютой и работе с собственной валютной позицией, а также выходить на баланс на первое число и выполнять нормативы НБУ на отчетную дату.

Несмотря на то, что завтра в первой половине дня банки еще будут проводить платежи по расчетам с бюджетом, Госказначейством и т.д. – в валюте клиенты уже свои обычные сделки закрывать не смогут, поэтому будут спешить закрыть их сегодняшней датой. Все это наложит определенный отпечаток на общую статистику торгов. По нашим прогнозам на торгах в среду объем операций будет в пределах $ 130-150 млн при совершении до 440-600 сделок.

Фактически ключевыми мотиваторами для всех участников торгов сегодня будут три:

1. Завершение отчетного периода. Как мы писали выше – у клиентов остается лишь сегодняшний полноценный день для всех расчетов в валюте и гривне по 2020 году. Но особо крупных сделок в валюте уже не будет, так как бизнес не оставляет подобные операции на последний день и уже провел их вчера. Сегодня в основном компании будут лишь “рихтовать” свои расчеты по году с контрагентами по небольшим суммам, а это снова приведет к разнонаправленному движению котировок в течение дня на небольших лотах;

2. Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций на общую сумму в эквиваленте 23,6 млрд гривен, в том числе валютных – на $322,85 млн. Сегодня за них покупателям надо рассчитаться с Минфином, что приведет к значительным по объемам перетокам гривневых и валютных ресурсов и отразится на поведении межбанка в течении дня.

3. Получение оставшихся сумм возмещений НДС экспортерами. Экспортеры уже получили крупными траншами основную часть средств от государства и сегодня Госказначейство теоретически должно закрыть еще оставшиеся суммы. Полученная гривна не стимулирует экспортеров к продаже валютной выручки и это будет единственный фактор, работающий сегодня против нацвалюты. У импортеров же основные валютные проплаты уже по году закрыты и мы не прогнозируем сегодня значительного спроса с их стороны на валюту, что уменьшает давление на курс.

Как и все последние дни этой короткой недели – курсовой тренд 30 декабря будет полностью зависеть от поведения и задач крупных и средних игроков.

Если не будет больших ситуативных перекосов спроса и предложения – Нацбанк постарается на рынок не выходить. Если же подобные перекосы возникнут – мы увидим оперативную реакцию регулятора на происходящее, так как цейтнот по времени перед завершением года не дает возможности ни банкам, ни клиентам, ни самому НБУ на раскачку при принятии решений.

Курсы межбанка по прогнозу 30 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,10 – 28,35 гривен, евро – коридор 34,35 – 34,80 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,19 / 28,21

евро – 34,57 / 34,60

Курсы валют на Межбанке

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