По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (50,834 млн грн и 58,155 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 39), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,20-28,21 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 99 активных заявок по доллару на сумму 108,989 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
29,1900 – 77 777
28,2000 – 30 000
28,2000 – 15 000
28,2000 – 120 000
28,2000 – 30 000
28,2000 – 33 333
28,2000 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1600 – 30 000
28,1800 – 3 000
28,1800 – 20 000
28,1800 – 20 000
28,1800 – 20 000
28,1800 – 20 000
28,1900 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2328 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2255 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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