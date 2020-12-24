По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,538 млн грн и 41,341 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 40), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,25-28,26 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 798 активных заявок по доллару на сумму 76,879 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2500 – 150 000
28,2400 – 30 000
28,2300 – 10 000
28,2300 – 40 000
28,2300 – 21 000
28,2300 – 20 000
28,2300 – 15 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2300 – 20 000
28,2300 – 25 000
28,2400 – 10 000
28,2500 – 20 000
28,2500 – 6 000
28,2500 – 20 000
28,2500 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2801 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2199 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на газ в 2021 (инфографика)Вчера, 15:00 - 77273 10
В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч авто3 ч. назад - 310 5
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 20215 ч. назад - 32723 4
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Вчера, 21:02 - 6881 2
Тарифы на газ в 2021 (инфографика)Вчера, 15:00 - 77273 10
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 20215 ч. назад - 32723 4
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Вчера, 21:02 - 6881 2
Межбанк: с валютой всё будет очень непросто3 ч. назад - 2123
Как локдаун в январе скажется на бизнесеВчера, 19:04 - 1256 1
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 470
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 375
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3260 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 4788 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2165 3